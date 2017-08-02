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08. 02. 2017

В Испании произошел взрыв на химзаводе

 
В 5 км от Валенсии в городе Патерна произошел взрыв на химзаводе. Возник сильный пожар, передает ABC.
 

Un herido por este incendio en Paterna. Se pide a la población que permanezca en sus casas https://t.co/pprlJivFL6 (Imagen: @PCPaterna) pic.twitter.com/JjPVdesVA3

— EL MUNDO (@elmundoes) 8 февраля 2017 г.
 
В результате пожара пострадал 27-летний рабочий, у которого зафиксированы ожоги 6% поверхности тела. Пострадавшего уже выписали из больницы. 
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошел крупный пожар в промзоне на Подоле.
 
В пожаре на заводе в Маниле пострадали 100 человек
 

Источник: korrespondent.net

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