На Харьковщине овчарка загрызла четырехлетнего

В Харьковской области в поселке Андреевка немецкая овчарка напала на четырехлетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской полиции.

Инциндент произошел 8 февраля, когда пес вырвался из вольера и напал на соседского ребенка во дворе его дома.

"Мать рассказала, что всего на несколько минут оставила без присмотра своего четырехлетнего сына, который вышел поиграть во дворе", - сказано в сообщении.

Ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, однако спасти мальчика медикам не удалось

Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют правоохранител, возбуждено уголовное производство.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом собаки насмерть загрызли мужчину.

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Источник: korrespondent.net