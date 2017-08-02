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08. 02. 2017

На Харьковщине овчарка загрызла четырехлетнего

 
В Харьковской области в поселке Андреевка немецкая овчарка напала на четырехлетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской полиции.
 
Инциндент произошел 8 февраля, когда пес вырвался из вольера и напал на соседского ребенка во дворе его дома.
 
"Мать рассказала, что всего на несколько минут оставила без присмотра своего четырехлетнего сына, который вышел поиграть во дворе", - сказано в сообщении.
 
Ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, однако спасти мальчика медикам не удалось
 
Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют правоохранител, возбуждено уголовное производство.
 
Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом собаки насмерть загрызли мужчину.
 
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Источник: korrespondent.net

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