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08. 02. 2017

В Афганистане убиты шесть сотрудников Красного Креста

Сегодня в Афганистане были убиты шесть сотрудников Международного комитета Красного Креста, передает Reuters.

По словам официальных представителей, боевики ИГИЛ совершили нападение в северной провинции Джаузджан. Они убили шесть человек и еще двух взяли в плен.

Члены Красного Креста доставляли гуманитарную помощь в северные провинции Афганистана, которые пострадали от сильных снежных бурь.

"Это подлый поступок. Ничто не может оправдать убийство наших коллег и близких друзей", – заявила глава предстаительства Красного Креста в Афганистане Моника Занарелли.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне минимум 20 человек погибли в результате взрыва в центре столицы Афганистана Кабула. Взрыв осуществил смертник на парковке Верховного суда страны.

Источник: korrespondent.net

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