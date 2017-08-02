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08. 02. 2017

На химзаводе в Китае прогремел мощный взрыв

 
На одном из химзаводов на востоке Китае прогремел взрыв, передает РИА Новости.
 
ЧП произошло в городском округе Тунлин в провинции Аньхой. Взрыв прогремел поздно вечером - в 22.45 (16.45 по Киеву), но по словам очевидцев, "в городе стало светло как днем". На фото с места происшествия видно огромное яркое пламя.
 

unluck  day…pay for Tongling🙏🙏🙏 pic.twitter.com/igTi9FtsdT

— 萌萌的电教 (@mmddj_china) 8 февраля 2017 г.
 
Информации о пострадавших нет, на место уже прибыли спасатели.
 
 
Напомним, сегодня сообщалось, что в Испании произошел взрыв на химзаводе.
 
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Источник: korrespondent.net

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