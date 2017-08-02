На химзаводе в Китае прогремел мощный взрыв

На одном из химзаводов на востоке Китае прогремел взрыв, передает РИА Новости.

ЧП произошло в городском округе Тунлин в провинции Аньхой. Взрыв прогремел поздно вечером - в 22.45 (16.45 по Киеву), но по словам очевидцев, "в городе стало светло как днем". На фото с места происшествия видно огромное яркое пламя.

unluck day…pay for Tongling🙏🙏🙏 pic.twitter.com/igTi9FtsdT — 萌萌的电教 (@mmddj_china) 8 февраля 2017 г.

Информации о пострадавших нет, на место уже прибыли спасатели.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Испании произошел взрыв на химзаводе.

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Источник: korrespondent.net