Берлин не увидел противоречия в словах посла

Официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер заявил, что не видит противоречия в словах посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля с официальной позицией Берлина, передает Укринформ.

Ранее Райхель заявил, что проведение выборов на Донбассе возможно до выведения оттуда российских военных подразделений. Это вызвало скандал, в частности, МИД вызвал посла Германии на "ковер" из-за его высказываний.

"Ни в коем случае это не противоречит нашей позиции: наши усилия направлены на то, чтобы вернуть Украину суверенитет над всей ее территорией... На это направлены и Минские договоренности", - сказал он.

Шефер отметил, что официальный Берлин считает, что выборы на неподконтрольной территории Донбасса могут произойти тогда, когда об их условия смогут договориться Киев и Москва.

"Конечно, такие региональные выборы, по условиям Минских соглашений, только тогда могут быть проведены, когда обе стороны достигнут понимания по их модальностям", - сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что по Минским соглашениям восстановления контроля над границей должно стать завершением процесса, состоящего из 13 пунктов.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что никто, включая нашего посла в Киеве, не имеет ни малейших сомнений в том, кто в конечном счете несет ответственность за развязывание этого конфликта... Никто в правительстве не сомневается, что для сепаратистов на Донбассе существует логистическая, финансовая и военная помощь из России", - заявил Шефер.

На просьбу прокомментировать слова Райхеля о наличии российских войск на Донбассе, он сказал, что "не может утверждать, что такие регулярные войска есть на занимаемых сепаратистами территориях".

Вчера СМИ сообщили, что посол Германии объяснил свое заявление.

Источник: korrespondent.net