Все для жены. Что известно о главе Нацполиции

В Украине назначили нового главу Национальной полиции.

В министерстве внутренних дел долго проводили конкурс, перебрали более 70 кандидатов, а в итоге реформировать полиции вместо Хатии Деканоидзе будет человек, который 28 лет работает в правоохранительной системе.

Новый глава полиции Сергей Князев всю жизнь проработал в ее предшественнице – милиции, дослужившись от оперативного сотрудника до генерала.

Но супруга Князева гораздо успешнее нового главы Нацполиции.

Корреспондент.net разбирался в истории успеха Князева.

Представитель “старой школы”

Князеву 45 лет, из них 24 года Князев проработал в уголовном розыске.

Начал свою карьеру в органах внутренних дел он с должности милиционера отдела охраны в Белой Церкви.

В 1995 году перешел на службу в криминальный блок и до 2008 года прошел карьерный путь от оперуполномоченного до начальника криминальной милиции Белоцерковского городского отдела милиции. С 2008 года Князев руководил милицией Киевской области.

Осенью 2014 года Князев был назначен приказом министра Арсена Авакова на должность замначальника Главного управления МВД Украины в Донецкой области – начальника криминальной милиции. Эту должность Князев занимал до лета 2015 года.

После чего был назначен главой ГУ МВД в Закарпатской область. Эта область досталась Князеву после вооруженного конфликта в Мукачево.

4 апреля 2016 года Князев, которому, по мнению МВД, удалось навести порядок на Закарпатье, был назначен бороться с "янтарной мафией" в Ровенской обл. На должность главы Нацполиции в Ровно Князева также привел скандал в этой области – его предшественника заподозрили в "крышевании" нелегальных добытчиков янтаря.

В Ровно Князев не задержался и уже в ноябре был назначен главой Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины.

Аваков доволен

Представляя выбранную кандидатуру, министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал об опыте работы Князева.

"Он сейчас работает начальником департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины... образование высшее юридическое, общий стаж работы в правоохранительной системе 28 лет, имеет ученое звание кандидата юридических наук, кавалер ордена Даниила Галицкого", - сказал он.

"Сергей Князев имеет многолетний опыт работы в уголовном розыске, прошел путь от оперуполномоченного Белой Церкви до руководителя криминальной полиции Киевской области, за последние три года Князев успешно руководил областными управлениями Закарпатской, Ровенской областей, был первым заместителем в Донецкой области", - добавил Аваков.

Он добавил, что Князев имеет также боевой опыт в зоне АТО.

Князев, выступая на заседании правительства, сказал, что "непримиримая борьба с преступностью и продолжение реформ – это основной девиз и основные задачи", которые будут возложены перед ним и более чем стотысячным коллективом.

Супруга

В собственности Виктории Князевой, которая является бывшей женой главы Национальной полиции Сергея Князева, находятся семь квартир и элитный автопарк, сообщает проект журналистских расследований Bihus.info.

По данным журналистов, женщину, которая хоть и имеет общие с Князевым фамилию и квартиру, полицейский в своих декларациях не указывает как жену. При этом известно, что в Белой Церкви она была прописана вместе с его родителями.

Согласно реестру недвижимого имущества, в 2011 году Виктория Князева приобрела две квартиры в селе Чабаны под Киевом общей площадью 130 кв. м. Одна из них указана в е-декларации Сергея Князева, как совместная собственность с Викторией и двумя детьми.

Также женщина владеет двумя квартирами в самой столице, которые она приобрела в 2011 и 2013 годах, по улице маршала Гречко и на проспекте Петра Григоренко.

В 2014 году Князева приобрела еще одну квартиру площадью 63,1 кв. м в новостройке ЖК "Вишневий затишок" в другом поселке-сателлите Киева – Вишневом. Рыночная стоимость квартиры в этом доме составляет примерно 40 тысяч долларов.

Через месяц после приобретения жилья в Вишневом Князева купила квартиру в новостройке в селе Крюковщина Киевской области. Жилье площадью 57,4 кв. м в этом доме сейчас стоит 31 тысячу долларов.

Журналисты отмечают, что в период приобретения Викторией Князевой этих квартир, Сергей Князев руководил управлением уголовного розыска ГУМВД Украины в Киевской области.

Согласно данным проекта, за несколько месяцев после назначения Сергея Князева на должность председателя ГУ НП в Закарпатской области (в июле 2015 года) Виктория Князева приобрела квартиру площадью 100 кв. м в Ужгороде на улице Петра Линтура, 17. Цена за подобную квартиру достигает примерно 68 тысяч долларов.

Кроме того, говорится в сообщении, в Закарпатской области Виктория Князева приобрела жилой дом площадью 48 квадратов и получила право собственности на земельный участок в 0,2 га. В этом же году она также приобрела земельный участок в селе Шаян Закарпатской области площадью 0,1 га. Часть участка находится в лесу.

Есть у Князевой земельные участки и в Киевской области.

Журналисты утверждают, что, согласно данным реестра юридических лиц, Виктория Князева никогда бизнесом не занималась.

Также, как показывает расследование, Князева владеет ценным автопарком, в котором числятся Volkswagen Tuareg 2013 года выпуска, шестилетний Mercedes e350 и Mercedes Vito 2011 г.в. Примерная стоимость автомобилей достигает 80 тысяч долларов.

Сам Князев декларирует владение лишь одной квартирой в Броварах. Еще в одной квартире в окрестностях столицы ему принадлежат 25%, остальные – в собственности Виктории Князевой и двух детей.

Дело Чорновил

Князев был одним из тех, кто раскрывал нападение на журналистку Татьяну Чорновол в декабре 2013 года, во время Майдана. Именно при нем следователи вышли на преступную группу, среди которых оказались и граждане России. Однако позже в суде дело развалилось и все подозреваемые были отпущены.

Источник: korrespondent.net