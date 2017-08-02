Умер нардеп Петр Ванат

Нардеп от фракции Народный фронт Петр Ванат умер на 80-м году жизни. Об этом сообщил лидер политсилы Арсений Яценюк в Facebook.

"С глубокой скорбью узнал о смерти члена нашей команды, народного депутата Украины Петра Ваната - светлый, искренний человек, настоящий патриот нашего государства. Это большая потеря для всех нас", - написал Яценюк.

Петр Михайлович Ванат родился 28 января 1938г в селе Дубно, Самборского уезда Польши (ныне город областного значения в Ровненской области Украины) - украинский политик. Член правления и президиума УСПП.

На днях также умер мэр Луцка Николай Романюк.

Источник: korrespondent.net