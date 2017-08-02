Воевавшего за ДНР россиянина посадили на 11 лет

Гражданина России осудили на 11 лет тюрьмы за войну в составе ДНР, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ведомствве сообщили, что уроженец Москвы и бывший сотрудник российских правоохранительных органов "с января 2015г по сентябрь 2016г участвовал в террористической организации "ДНР" в составе одного из незаконных вооруженных подразделений которой совершал акты вооруженного сопротивления подразделениям сил АТО".

Его задержали в сентябре 2016 года возле города Торецкое.

В январе воевавшего за ДНР бразильца посадили на 13 лет.

Ранее Россия заявила, что Украина не ответила на запрос российского МИД, сколько россиян в украинских тюрьмах.

Источник: korrespondent.net