ФРГ о нардепе Гончаренко: Неадекватное поведение

В министерстве иностранных дел Германии раскритиковали действия украинского нардепа Алексея Гончаренко, передает AP со ссылкой на пресс-секретаря немецкого МИД Мартина Шафера.
Гончаренко разрисовал фрагмент Берлинской стены в Киеве у посольства Германии. Свой поступок он объяснил протестом против высказываний посла ФРГ в Украине Ернста Райхеля, который заявил, что проведение выборов на Донбассе возможно до выведения оттуда российских военных подразделений.)
Шафер заявил, что действия Гончаренко являются "абсолютно неадекватным поведением." Он добавил, что министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль также раскритиковал украинского депутата.
По словам Шафера, что Германия считает Украину "близким партнером" и она стала первой страной, установившей дипломатические отношения с Киевом 25 лет назад.
Он добавил, что Германия прилагает усилия, чтобы провести совещание министров иностранных дел Украины и России на следующей неделе.
Шефер также заявил, что не видит противоречия в словах посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля с официальной позицией Берлина. Он отметил, что по минским соглашениям восстановление контроля над границей станет завершением процесса, состоящего из 13 пунктов.
Источник: korrespondent.net
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