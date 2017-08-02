Австрия стянет войска на границу ЕС из-за мигрантов

Австрия направит своих военных в другие страны ЕС для защиты союза от нелегальных мигрантов, пишет Die Welt.
По словам министра обороны страны Ганса Петера Доскозила, его страна является одним из 16 государств через которые мигранты по так называемому балканскому маршруту перемещаются из Греции в другие страны ЕС.
"Маршрут через западные Балканы все еще не такой защищенный, как должен быть. К сожалению, все еще продолжают работать торговцы людьми. А если есть масштабный приток мигрантов, приграничные страны должны иметь возможность быстро реагировать", - заявил министр.
Власти Австрии работают над изменением законодательства, которое позволит направлять военных в другие государства по иным причинам, помимо гуманитарных.
В январе сообщалось, что Австрия урежет выплаты мигрантам за отказ от изучения языка.
Ранее в Германии приняли новые меры борьбы с терроризмом.
Источник: korrespondent.net
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