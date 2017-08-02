Трамп назвал суды в США "политизированными"

Американский президент Дональд Трамп назвал американские суды "политизированными", передает Reuters.

Накануне Апелляционный суд заслушал аргументы сторон по миграционному указу Трампа. Решение суда должно быть оглашено в среду.



"Я не хочу называть суд предвзятым. Так что я не буду называть его предвзятым. И мы еще пока не знаем решения. Но суды выглядят такими политизированными. Нашей системе правосудия пойдет на пользу, если они смогут прочитать заявление и сделать то, что правильно. Я думаю, что это грустный день. Я думаю, что наша безопасность под угрозой сегодня", - сказал Трамп.

Ранее американский Минюст выступил в поддержку миграционного указа Трампа и призвал апелляционный суд восстановить его действие в интересах национальной безопасности.

Источник: korrespondent.net