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08. 02. 2017

Киев: ФРГ предложила встречу в нормандском формате

В Министерстве иностранных дел заявили, что получили предложение немецкой стороны провести в ближайшее время заседание "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел, передает Интерфакс-Украина.

"Мы работаем с нашими немецкими и французскими партнерами для того, чтобы сделать такую встречу результативной и заставить Россию наконец начать выполнять Минские договоренности", - рассказали в ведомстве.

Как известно, в "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Россия, Германия, Франция, Украина.

Ранее также в Кремле анонсировали встречу в "нормандском формате".
 

Источник: korrespondent.net

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