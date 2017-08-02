Киев: ФРГ предложила встречу в нормандском формате

В Министерстве иностранных дел заявили, что получили предложение немецкой стороны провести в ближайшее время заседание "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел, передает Интерфакс-Украина.



"Мы работаем с нашими немецкими и французскими партнерами для того, чтобы сделать такую встречу результативной и заставить Россию наконец начать выполнять Минские договоренности", - рассказали в ведомстве.

Как известно, в "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Россия, Германия, Франция, Украина.

Ранее также в Кремле анонсировали встречу в "нормандском формате".

