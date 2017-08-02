Нового президента Сомали избрали в авиационном ангаре

В Сомали избран новый президент. Им стал бывший премьер-министр Мохамед Абдуллахи Мохамед. Он победил своего соперника Хассаеа Шейха Мохамуда во втором раунде выборов.
В головании участвовали только члены парламента страны. Они голосовали в авиационном ангаре на территории аэропорта Могадишо, поскольку все остальные места в Сомали чрезвычайно опасны.
Новый президент Сомали имеет два гражданства - у него есть также американский паспорт.
Во время голосования над аэропортом была объявлена бесполетная зона, а сам комплекс охранялся особенно сильно. Руководство страны опасалось нападений исламистов из группировки "Аш-Шабаб".
Группировка "Аш-Шабаб", которая ведет войну с правительством Сомали, декларирует своей целью создание шариатского государства и объявлена террористической в Великобритании и США.
После избрания на улицы столицы вышло много людей, которые праздновали избрание нового лидера страны. Свидетели сообщают, что многие вооруженные люди стреляли в воздух.
В Сомали, фактически переставшем существовать как государство в 1991 году, свободные выборы не проводились с 1969 года.
Террористы уничтожили несколько зданий в столице Сомали
Источник: korrespondent.net
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