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08. 02. 2017

В Европарламенте призвали освободить Сущенко

Депутат Европарламента Ребекка Хармс призвала Россию освободить украинского журналиста Романа Сущенко.
 
Об этом она написала в Twitter.
 
"В его день рождения и в 131-й день его пребывания в Лефортовской тюрьме я призываю: отпустите фальсифицировано обвиняемого. Освободите Сущенко", - заявила она.
 
Сегодня было также опубликовано письмо Сущенко к президенту Петру Порошенко.
 
Также напомним, что на днях в России продлили арест Сущенко.

Источник: korrespondent.net

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