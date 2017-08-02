В Европарламенте призвали освободить Сущенко

Об этом она написала в Twitter.

"В его день рождения и в 131-й день его пребывания в Лефортовской тюрьме я призываю: отпустите фальсифицировано обвиняемого. Освободите Сущенко", - заявила она.

Сегодня было также опубликовано письмо Сущенко к президенту Петру Порошенко.

Также напомним, что на днях в России продлили арест Сущенко.

Депутат Европарламента Ребекка Хармс призвала Россию освободить украинского журналиста Романа Сущенко.