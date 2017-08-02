США не намерены снимать санкции по Крыму

США не планируют отменять санкции против России по Крыму, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
"В отношении санкций мы имеем дело с двумя пакетами. Один имеет отношение к Крыму. Думаю, что постпред (США при ООН Никки) Хейли очень четко высказалась об этом в ООН, что пока Россия не покинет Крым, об этих санкциях речь не идет", - цитирует Спайсера РИА Новости.
При этом он отказался комментировать внесенный в конгресс законопроект, затрудняющий снятие санкций.
Напомним, Никки Хейли во время своего первого выступления заявила, что санкции против России должны быть в силе, пока Москва не отдаст Украине контроль над Крымом.
Также отметим, что на днях в Белом Доме заявили, что Россия оккупировала Крым.
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-