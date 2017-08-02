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08. 02. 2017

США не намерены снимать санкции по Крыму

США не планируют отменять санкции против России по Крыму, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"В отношении санкций мы имеем дело с двумя пакетами. Один имеет отношение к Крыму. Думаю, что постпред (США при ООН Никки) Хейли очень четко высказалась об этом в ООН, что пока Россия не покинет Крым, об этих санкциях речь не идет", - цитирует Спайсера РИА Новости.

При этом он отказался комментировать внесенный в конгресс законопроект, затрудняющий снятие санкций.

Напомним, Никки Хейли во время своего первого выступления заявила, что санкции против России должны быть в силе, пока Москва не отдаст Украине контроль над Крымом.

Также отметим, что на днях в Белом Доме заявили, что Россия оккупировала Крым.

Источник: korrespondent.net

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