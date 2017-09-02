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09. 02. 2017

Палата общин утвердила законопроект по началу процесса Brexit

 
Депутаты Палаты общин британского парламента провели в среду, 8 февраля, финальное голосование по законопроекту о Brexit. Документ был поддержан подавляющим большинством голосов, передает Интерфакс.
 
"За" проект закона проголосовали 494 члена нижней палаты парламента Великобритании, "против" – 122.
 
Законопроект передан в Палату лордов – верхнюю палату парламента Великобритании.
 
Напомним, 1 февраля депутаты поддержали данный законопроект во втором чтении.

Парламент Шотландии проголосовал против Brexit
 
Правительство Великобритании намерено провести законопроект по Brexit через парламент в начале марта и дать ход статье 50 Лиссабонского договора, которая инициирует процесс выхода из ЕС, для того, чтобы 31 марта начать этот процесс, который продлится два года.

Источник: korrespondent.net

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