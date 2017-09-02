Лента RSS
Подписаться на ленту
09 февраля 2017, четверг, 04:36
-8°C
Завтра -4°C
-8°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,05
09. 02. 2017

Госсекретарь США намерен посетить Мексику

 
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с мексиканским министром иностранных дел Мексики Луисом Видегарай заявил, что намерен в ближайшие недели посетить Мексику, сообщает Reuters.
 
"Это так", – сказал агентству представитель мексиканского МИД. 
 
Предполагаемая дата визита не называется.
 
Встреча глав внешнеполитических ведомств США и Мексики состоялась в Вашингтоне в среду, 8 февраля.

Трамп пригрозил направить войска в Мексику − СМИ
 
Напомним, отношения между США и Мексикой обострились, после того, как американский президент Дональд Трамп подтвердил намерение построить на границе стену для защиты от нелегальных мигрантов. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дорогая, я порезал яйца!

- Ты в ванной или на кухне?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.