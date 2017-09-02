Гройсман едет в штаб-квартиру НАТО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 9 февраля, сообщает пресс-служба Альянса.

"Заместитель генерального секретаря НАТО госпожа Роуз Геттемюллер встретится с премьер-министром Украины господином Владимиром Гройсманом в штаб-квартире НАТО в четверг, 9 февраля 2017", – говорится в сообщении.

После встречи в 15:15 по киевскому времени запланирован совместный выход Гройсмана и Геттемюллер к прессе.



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Напомним, ранее президент Петр Порошенко в интервью Berliner Morgenрost заявил, что готов провести референдум по вступлению Украины в НАТО.

Источник: korrespondent.net