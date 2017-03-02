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03. 02. 2017

Renault Trezor признан самым красивым концепт-каром 2016 года

Renault TREZOR получил награду Международного автомобильного фестиваля как самый красивый концепт-кар 2016 года.

Renault TREZOR – это полностью электрический концепт класса GT, воплощающий дизайнерские решения и технологии, которые будут использоваться в будущих моделях Renault.  На 32-м Международном автомобильном фестивале, прошедшем в историческом комплексе Hôtel des Invalides, автомобиль был назван самым красивым концепт-каром 2016 года.
 
«Я бы хотел поблагодарить жюри за эту награду, которая вдохновляет нас продолжать развитие своей дизайнерской стратегии. – отметил Лоренс ван ден Акер, старший вице-президент Renault по корпоративному дизайну. – Мощные, чувственные линии TREZOR предвосхищает характер и технологическую базу будущих моделей Renault. Этот концепт также олицетворяет новый виток в развитии дизайна автомобилей Renault».
 
«Жюри решило присудить TREZOR эту награду за его исключительную красоту и элегантность. – прокомментировал Реми Депуа, президент Международного автомобильного фестиваля. – Он олицетворяет саму суть понятия «концепт-кар», нас покорил его гармоничный дизайн и внимание к деталям. Это замечательный пример творческой работы, который, мы надеемся, станет образцом для будущих моделей Renault».
 
 
Новый концепт-кар представляет собой уникальное сочетание технологического превосходства и истинно французского подхода к стилю. Изысканные линии кузова Renault TREZOR находят продолжение в передней части кузова, украшенной фирменной C-образной оптикой. Будущие модели Renault будут базироваться на дизайнерской ДНК концепта TREZOR, а их формы станут еще более плавными и элегантными.
 
В ярком дизайне TREZOR доминирует красный цвет. В интерьере акцент сделан на большой огибающий сенсорный экран, который воссоздает атмосферу кабины самолета, и на высококачественные материалы, включая дерево и кожу. Водительское место намекает на появление более изящного и утонченного дизайна салона в будущих моделях. Этот автомобиль делает поездки легкими и приятными благодаря таким опциям, как новейшие дисплеи ультравысокого разрешения, система распознавания смартфонов, коммуникационные службы, а также персонализируемые интерфейсы на сенсорных экранах.
 
Renault TREZOR представлен в историческом комплексе Hôtel des Invalides в течение всего времени проведения Международного автомобильного фестиваля с 1 по 5 февраля 2017 года. Дополнительную информацию можно найти по адресу: www.festivalautomobile.com.
 
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