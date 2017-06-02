БАА: белорусский авторынок просел и будет падать дальше

В Беларуси в 2016 году продажи новых автомобилей снизились на 33%, а в 2017 году ожидается дальнейшее снижение, но уже не такими быстрыми темпами – всего на 8%. Такой прогноз сделали представители Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) на пресс-конференции 6 февраля. Вместе с тем продажи БАА увеличились на 1,2% и Volkswagen по-прежнему лидирует в топе самых продаваемых авто в Беларуси.

Сергей Михневич, председатель БАА, директор компании «Атлант-М Фарцойгхандель», импортера Volkswagen в Беларуси, поделился с корреспондентом Telegraf.by общим анализом ситуации на автомобильном рынке.

- В 2016 году падение рынка ввоза автомобилей в Беларуси составило 33% и составило 33 600 новых авто. При этом продажи Белорусской автомобильной ассоциации незначительно выросли (1,2%). Мы по сути сохранили уровень продаж. Падение рынка произошло, в основном, за счет "серого" ввоза.

Этот "серый" ввоз мы сумели победить благодаря нескольким факторам. Во-первых, мы сумели договориться с производителями и снизить цены на автомобили, уменьшив, как это ни прискорбно, свою доходность. Во-вторых, помогли выравниванию утилизационного сбора для юридических и физических лиц в феврале, когда они осуществляли ввоз по единым правилам, что для перевозчиков стало не очень выгодно. Это позволило сохранить наши продажи.

В целом, продажи БАА в 2016 году составили 26 511 автомобилей, из них 24 165 пришлось на долю легковых авто, а 2 346 - коммерческих.

- В целом, можно сказать, что на рынке Беларуси в 2017 году ожидается дальнейшее падение на 8%. Но есть положительные факторы, которые, я надеюсь, будут способствовать сдерживанию этого падения.

В первую очередь, это снижение ставки рефинансирования, а, соответственно и доступности финансовых инструментов, таких, как лизинг. Сегодня уже до 40% машин продается с отсрочкой платежа и даже без дополнительных выплат для клиента. Раньше мы могли об этом только мечтать. Уверен, это будет способствовать удержанию наших продаж на нормальном уровне.

Но есть и не очень положительные моменты. На рынке Беларуси сегодня лидируют буквально 7-10 брендов. Все остальные имеют очень серьезные финансовые проблемы, так как они не имеют надлежащего модельного ряда либо соответствующих ценовых предложений. А рынок на данный момент стремится в дешевый сегмент SUV, без бюджетных седанов, которые сегодня составляют до 80% рынка. В основном это все автомобили российского производства.

Топ-25 наиболее востребованных легковых автомобилей на белорусском рынке (по данным БАА):

1. Volkswagen Polo

2. Renault Duster

3. Renault Sandero Stepway

4. Renault Logan

5. Skoda Rapid

6. Renault Sandero

7. Lada Largus

8. Toyota RAV4

9. Renault Kaptur

10. Hyundai Accent

11. Kia Sportage

12. Kia Rio

13. Skoda Octavia

14. Nissan Qashqai

15. Lada 2121

16. Volkswagen Jetta

17. Nissan Almera

18. Lada Granta

19. Nissan X-Trail

20. Lada Vesta

21. Volkswagen Tiguan

22. Chevrolet Chevrolet-Niva

23. Toyota Camry

24. Hyundai Creta

25. Nissan Terrano

Алевтина СНЕЖИНА