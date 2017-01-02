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01. 02. 2017

Минчанку, протестовавшую на башенном кране, выписали из больницы

Жительницу Минска Галину Игнатович, которая 31 января забралась на башенный кран и протестовала против несправедливой, по ее мнению, компенсации за снос дома, выписали из больницы. Родственники забрали женщину из приемного покоя больницы скорой помощи, испугавшись, что ее увезут в психиатрическую лечебницу.

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Галину Игнатович привезли в больницу с переохлаждением организма - она провела на строительном кране несколько часов.  Начальник столичной милиции Александр Барсуков вел с ней переговоры по телефону, поскольку минчанка запретила кому-либо подниматься наверх. Вскоре они достигли компромисса: женщине пообещали, что ее родных пустят к руководству Мингорисполкома, чтобы они нашли решение своей проблемы.
 
Около 11 часов утра женщине, которая продолжала сидеть на башенном кране, стало плохо, и она позволила спустить себя вниз. Медики скорой помощи забрали ее в больницу. Однако спустя несколько часов родственники забрали Галину из больницы, поскольку они заметили возле приемного покоя бригаду из психиатрической больницы. По их словам, женщина не сумасшедшая, а ее поступок был «криком души».
 
Телеграф напоминает, что мэр города Андрей Шорец распорядился отложить выселение семьи Игнатович до 6 февраля.
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