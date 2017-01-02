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01. 02. 2017

В Бресте в контактном зоопарке енот укусил посетительницу

В Бресте енот укусил посетительницу контактного зоопарка, которая пришла туда вместе с внучками. Инцидент произошел в конце января.

Смотритель отвел женщину с детьми в вольер, в котором находились два енота. Один из них заинтересовался блестящим украшением на обуви ребенка и придвинулся поближе. Девочка испугалась и убрала ногу, однако это не остановило любопытного зверька, пишет БелТА.
 
Женщина попыталась отодвинуть от ребенка енота, и тот внезапно укусил ее за палец. После этого жительница Бреста обратилась за медицинской помощью. Сотрудники контактного зоопарка предположили, что у животного сработал защитный рефлекс на резкое движение женщины, а сами еноты не агрессивные.
 
Напомним, осенью 2016 года в гомельском контактном зоопарке пострадал ребенок. Лиса укусила за лицо двухлетнего мальчика, которого мать привела пообщаться с животными. После этого прокуратура провела проверку и установила, что это не первый случай нападения зверей на детей в этом зоопарке.
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