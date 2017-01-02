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01. 02. 2017

Белорус попросил прокуратуру проверить 5 российских сайтов

Источник фото: "Еврорадио"

В белорусскую прокуратуру поступило заявление с просьбой проверить пять российских сайтов. Его подал Никита Краснокутский, активист инициативной группы «Дзея» и член «Молодежи БНФ». Молодой человек усмотрел в публикациях сайтов дискриминацию и разжигание национальной розни.

Внимание Никиты Краснокутского привлекли интернет-ресурсы stoletie.ru, zapadrus.su, politconservatism.ru, imperiyanews.ru и rumol.org. В заявлении, поданном в прокуратуру, он указал, что в некоторых статьях видит «открытое и беспринципное унижение своей национальной чести и достоинства», сообщает «Еврорадио».
 
В частности, молодой человек указал на статью Юрия Баранчика «Белорусский путь» на сайте stoletie.ru, в которой говорится: «Поэтому сегодня русские, проживающие в Беларуси и составляющие 60-80% граждан республики, точно так же готовы к возвращению себе статуса русских, как и жители Крыма и Юго-Востока». По мнению Краснокутского, распространение таких текстов разжигает национальную вражду и ведет к дестабилизации общества.
 
На прошлой неделе Мининформ Беларуси заблокировал доступ к сайту «Спутник и погром», где размещались похожие статьи.
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