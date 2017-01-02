Семье минчанки, угрожавшей спрыгнуть с крана, вручили повестки на выселение

Семье минчанки Галины Игнатович, которая вчера протестовала на башенном кране, вручили новые повестки на выселение из дома, подлежащего сносу в связи со строительством «Олимпик-Парка». После ее отчаянной акции протеста чиновники пообещали отложить выселение до 6 февраля, также сообщалось о возможном новом судебном заседании.

Однако сегодня утром сын женщины Алексей сообщил «Еврорадио» , что к ним приходили судебные исполнители, которые вручили повестки о выселении. Оно должно состояться в 11:00 7 февраля. Дата судебного заседания по-прежнему неизвестна. 3 февраля в суде Центрального района должна состоятся встреча с опросом сторон спора и выяснением их позиций.

«Нам вручили эти повестки и сказали, что все, это окончательное решение», – рассказал Алексей.

Конфликт между семьей Игнатовичей и компанией-застройщиком «ТАПАС» длится несколько лет. В доме общей площадью 116 квадратных метров ютятся 11 человек – Галина Игнатович, два ее сына с женами и детьми, а также бывший муж с новой супругой. Им было предложено взамен сносимого жилища три двухкомнатные квартиры. Однако они с этим вариантом не согласны и требуют две квартиры для сыновей и денежную компенсацию для Галины и ее бывшего мужа. Женщина говорит, что не хочет жить вместе с бывшим мужем.