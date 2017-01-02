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01. 02. 2017

В Минске задержали журналиста телевидения Донбасса Сизова

Источник фото: Sputnik

Ночью 1 февраля 2017 года в Минске сотрудники правоохранительных органов задержали украинского журналиста Виталия Сизова, который приехал в белорусскую столицу со съемочной группой «Общественного телевидения Донбасса». Как написал мужчина в Facebook, в 2 часа ночи его забрали из гостиницы и доставили в РУВД Центрального района.

В отделении милиции Виталий Сизов пробыл четыре часа. Затем правоохранители отпустили журналиста и настоятельно рекомендовали ему покинуть Беларусь в течение суток. Оказывалось, что мужчине запрещен въезд в Россию до 2021 года, а поскольку между Минском и Москвой нет границы, то запрет распространяется и на территорию Беларуси.
 
По словам Сизова, в Минске он собирался освещать работу трехсторонней контактной группы по решению украинского вопроса, для чего получил аккредитацию Министерства иностранных дел Беларуси.
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