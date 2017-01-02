В Беларуси к 2020 году планируют создать 75 высокодоходных производств

К 2020 году в Беларуси планируется создать 75 высокодоходных экспортно ориентированных производств и около 9 тысяч новых рабочих мест. Это предусмотрено государственной программой инновационного развития республики на 2016-2020 годы, которая была утверждена указом президента Александра Лукашенко 31 января.

В пресс-службе главы государства отметили, что в госпрограмму включены 75 проектов по созданию инновационных производств в Беларуси. Их планируется реализовать в машиностроении, электронике, строительстве, энергетике, нефтехимии, медицине транспорте и сельском хозяйстве.

Цель госпрограммы - обеспечение качественного роста и конкурентоспособности экономики. Запланированные мероприятия позволят закрепить позиций Беларуси на рынках наукоемкой продукции, а также создать благоприятную среду для развития инновационной деятельности.

Указ предусматривает возможность ежегодного пополнения программы новыми проектами.