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01. 02. 2017

В Беларуси к 2020 году планируют создать 75 высокодоходных производств

К 2020 году в Беларуси планируется создать 75 высокодоходных экспортно ориентированных производств и около 9 тысяч новых рабочих мест. Это предусмотрено государственной программой инновационного развития республики на 2016-2020 годы, которая была утверждена указом президента Александра Лукашенко 31 января.

В пресс-службе главы государства отметили, что в госпрограмму включены 75 проектов по созданию инновационных производств в Беларуси. Их планируется реализовать в машиностроении, электронике, строительстве, энергетике, нефтехимии, медицине транспорте и сельском хозяйстве. 
 
Цель госпрограммы - обеспечение качественного роста и конкурентоспособности экономики. Запланированные мероприятия позволят закрепить позиций Беларуси на рынках наукоемкой продукции, а также создать благоприятную среду для развития инновационной деятельности.
 
Указ предусматривает возможность ежегодного пополнения программы новыми проектами.
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