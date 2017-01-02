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01. 02. 2017

В Минске у самосвала на ходу поднялся кузов и оборвал троллейбусные провода

Источник фото: Onliner.by

Сегодня днем на проспекте Пушкина в Минске у движущегося самосвала поднялся кузов, который оборвал троллейбусную линию, и провода упали на автомобиль BMW. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили сегодня в ГАИ Фрунзенского района столицы.

По сведениям инспекторов, у грузовика на ходу поднялся кузов, в результате чего он зацепился за троллейбусные провода и оборвал их. Затем самосвал выехал за пределы проезжей части и врезался в опору железнодорожного моста. Оборванные провода упали и повредили проезжавший мимо автомобиль BMW.
 
В ДТП никто не пострадал. Движение троллейбусов в районе развязки с улицей Тимирязева было временно приостановлено.
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