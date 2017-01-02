В белорусских вузах сократят сроки обучения по некоторым специальностям

В Беларуси сроки обучения по некоторым специальностям в вузах могут быть сокращены. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщил министр образования Игорь Карпенко.

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По его словам, срок обучения на некоторых специальностях уже сокращен. Также есть еще около 50 специальностей, где можно предусмотреть перевод на сокращенный срок обучения, до четырех – четырех с половиной лет, пишет БелТА

При этом Игорь Карпенко отметил, что есть специальности, по которым срок обучения сократить невозможно. Например, это медицинские специальности, специальности для ядерной энергетики, ряд творческих специальностей (архитектура, скульптура). Для этих профессий нужна более длительная подготовка. Это будет заложено в новой редакции Кодекса об образовании.

Также Минобразования планирует пересмотреть учебные планы и программы. Предполагается заложить примерный учебный план и программу, от которых вузы будут отталкиваться при составлении собственных планов и программ для подготовки конкретных специалистов.