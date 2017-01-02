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01. 02. 2017

Под Смолевичами пьяный сельчанин пытался сжечь дом, где спала семья с ребенком

Источник фото: Следственный комитет

В Смолевичском районе сельчанин попытался убить трех человек, в том числе малолетнего ребенка, путем поджога их дома. 1 февраля в управлении Следственного комитета по Минской области сообщили, что уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины расследовано и отправлено в прокуратуру. Вскоре его осудят за покушение на убийство.

События разворачивались ночью 28 июля 2016 года в деревне Заболотье. В частном доме, где спали супруги с ребенком, случился пожар. Благодаря тому, что соседи вовремя заметили огонь и потушили его, удалось избежать тяжких последствий. Люди не пострадали. 
 
Следователи осмотрели место происшествия и заподозрили поджог. Вскоре они вышли на подозреваемого - 39-летнего жителя соседней деревни, который был знаком с семьей. Оказалось, что мужчина в пьяном состоянии ночью приехал в деревню и поджег у входной двери покрывала и диван, рассчитывая, что это помешает жильцам выйти из горящего дома. После этого он скрылся с места преступления. 
 
По данным следствия, обвиняемый совершил поджог из ревности и личной неприязни к жителям дома, имея умысел на противоправное лишение жизни семейной пары с ребенком. На допросах он изворачивался и утверждал, что возгорание возникло случайно в результате его курения возле дома.
 
Его действия были квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетнего, совершенное общеопасным способом, с особой жестокостью  и покушение на умышленные уничтожение и повреждение имущества, совершенные общеопасным способом и повлекшие причинение ущерба в крупном размере.
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