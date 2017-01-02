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01. 02. 2017

Ночью 4 февраля в Беларуси могут не работать банковские карточки

Ночью 4 февраля в Беларуси могут не работать банковские платежные карточки. Об этом сегодня, 1 февраля, предупредили в Банковском процессинговом центре.

Проблемы в обслуживании держателей банковских карточек могут возникнуть с 2 часов ночи до 6 часов утра 4 февраля, что связано с проведением технологических работ. В этот промежуток времени возможны перерывы в обслуживании карточек баков, которые пользуются услугами Банковского процессингового центра. Также граждане могут столкнуться с проблемами при расчете карточкой в организациях торговли и сервиса, пунктах выдачи наличных, банкоматах и инфокиосках.
 
Представители Банковского процессингового центра принесли извинения за возможные неудобства.
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