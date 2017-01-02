В Беларуси на службу из запаса призовут более 400 военнообязанных

1 февраля в военных комиссариатах Минска, Минской, Витебской и Могилевской областей начали призывать на службу военнообязанных из запаса. Всего в течение нескольких суток планируется призвать более 400 резервистов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

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Поставка мобилизационных ресурсов в подразделения одной из механизированных бригад и 231-й артиллерийской бригады из военных комиссариатов проходит в рамках комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил, о которой недавно писал Телеграф. Она стартовала в Беларуси 30 января под руководством начальника Генштаба – первого замминистра обороны Олега Белоконева.

Одновременно с этим в войсках продолжается комплектование военной и спецтехникой, получение материальных средств со складов и из баз хранения.