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01. 02. 2017

МЧС опубликовало видео с места аварии на «Гродно Азоте»

Источник фото: МЧС

1 февраля 2017 года МЧС Беларуси опубликовало видео с места происшествия на предприятии «Гродно Азот», где грузовик зацепил трубу с жидким аммиаком и повредил ее. Сейчас специальная комиссия разбирается в инциденте, произошедшем во второй половине дня 31 января.

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Водитель грузовика не учет высоту машины и повредил трубопровод, по которому происходила выдача жидкого аммиака. Место происшествия сразу же оцепили, а трубопровод перекрыли. Ликвидацией последствий утечки аммиака занимались гродненские спасатели.
 
В результате ЧП никто не пострадал. Концентрация аммиака в воздухе на самом предприятии и в городе не превышает допустимые нормы.
 

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