Льготные кредиты на жилье Белагропромбанка разобрали за два дня

Белорусы, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, за два дня разобрали льготные кредиты на строительства жилья Белагропромбанка. Всего банк выделил под эти кредиты 10 млн рублей. Половину этой суммы предоставили очередникам, вторую – приберегли для воинов-интернационалистов.

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Белагропромбанк начал выдавать кредиты на строительство жилья под 13,5% годовых всего два дня назад, 30 января. На сегодняшний день 5 млн рублей из предоставленных для нуждающихся в улучшении жилищных условий средств уже исчерпали. Если после реализации права воинов-интернационалистов останутся деньги, их направят на кредитование очередников, пишет TUT.by

По словам представителей банка, в этом году к кредиту у нуждающихся был повышенный интерес. В 2016 году, когда давали под 17% годовых, 10 млн рублей разобрали за три месяца.

Очередники, которые не успели получить кредит Белагропромбанка, могут ждать аналогичный в Беларусбанке, где в этом году должны выделить 20 млн рублей.