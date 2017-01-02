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01. 02. 2017

В Минске супруги с двумя детьми попали в больницу с отравлением угарным газом

Поздно вечером 31 января в Минске в больницу госпитализировали семью из четырех человек, предположительно, с отравлением угарным газом. Медики скорой помощи забрали пострадавших из частного дома на улице Брагинской. Информацию о случившемся подтвердили сегодня в Минском городском управлении МЧС.

Около 23:35 врачи проинформировали сотрудников МЧС, что молодые супруги с двумя 10-летними детьми попали больницу с предварительным диагнозом «отравление угарным газом». За час до этого в газовые службы поступило сообщение об инциденте.
 
Предполагается, что причиной случившегося стало превышение концентрации угарного газа из-за негерметичности дымовых каналов. Точную причину установят в ходе проверки. 
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