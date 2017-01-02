Нацбанк: к концу года ставка рефинансирования может снизиться до 14-16%

К концу 2017 года ставка рефинансирования в Беларуси может снизиться до 14-16% годовых. Об этом 1 февраля сообщили в Нацбанке после расширенного заседания правления, на котором рассматривались итоги денежно-кредитной политики и обеспечение финансовой стабильности в 2016 году и основные задачи на 2017-й.

смотрите также Льготные кредиты на жилье Белагропромбанка разобрали за два дня

Ставка рефинансирования может быть снижена до 14-16% годовых при условии замедления инфляционных процессов и обеспечения стабильности платежного баланса. Для обеспечения макроэкономической стабильности в этом году Нацбанк и правительство примут меры по увеличению золотовалютных резервов Беларуси.

В 2017 году Национальный банк намерен сохранить взвешенную денежно-кредитную политику. Ее основной целью будет снижение годового уровня инфляции до однозначной величины - не выше 9%. В 2016 году потребительские цены в стране выросли на 10,6% против 12% годом ранее.

Зампред Национального банка Сергей Калечиц объяснил, почему денежно-кредитной политика в этом году носит нейтральный характер. По его словам, в случае ее смягчения есть риск роста инфляционных и девальвационных процессов, а излишние жесткие меры будут сдерживать деловую инициативу и не позволят в полной мере реализовать потенциал роста экономики, включая рост доходов населения.

Участники заседания констатировали, что в результате снижения процентных ставок в 2016 году улучшилась структура депозитного рынка – выросла доля безотзывных вкладов в белорусских рублях с более длительными сроками. В этом году главными направлениями укрепления финансовой стабильности станут снижение кредитного риска в банковском секторе, дедолларизация экономики, минимизация фискальных рисков и оптимизация внешнего долга.