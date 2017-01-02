МИД о высказываниях Линкявичюса о суверенитете Беларуси: "Свербит у него"

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Дмитрий Мирончик прокомментировал рассуждения главы литовского МИД Линаса Линкявичуса о суверенитете Беларуси. По его словам, в вопросе интеграции Беларуси и России в рамках Союзного государства все не так драматично, как это себе представляют некоторые страны-соседи.

Дмитрий Мирончик обратил внимание, что в последнее время Линас Линкявичюс слишком переполнен эмоциями, когда речь заходит о Беларуси. «Ну, просто чешется у него, как в известном анекдоте», - добавил он.

По словам представителя белорусского МИД, недавнее заявление Линкявичюса об «остатках суверенитета» коробит своим покровительственно-пренебрежительным тоном, от которого веет «отголосками имперской мощи». «Но вот парадокс, последний раз Литва была империей в первой половине XV века во времена существования нашего общего Великого княжества», - отметил он.

В связи с этим Мирончик предположил, что литовский чиновник черпает вдохновение из исторической литературы. «Или тут, как говорится, у кого что болит – господин Линкявичюс экстраполирует на Беларусь ситуацию в Литве, которая передала в ЕС и НАТО изрядную часть своего суверенитета», - сказал он.

В заключение пресс-секретарь МИД подчеркнул, что важно, чтобы суверенитет Беларуси поддерживал наш народ, а если кто-то за рубежом действительно беспокоит этот вопрос, то нужно помогать делом, а не заниматься оскорблениями или поучениями.

На днях министр иностранных дел Литвы в интервью Deutsche Welle заявил, что Беларусь очень динамично «интегрируется в Россию», и Литва хотела бы поддержать белорусский суверенитет – «то, что от него осталось».