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01. 02. 2017

Белорусы, пострадавшие при падении вертолета в Конго, в больнице

На борту разбившегося в Конго вертолета Ми-24 находились трое белорусских граждан. Сейчас они находятся в госпитале города Гома, сообщил сегодня в эфире телеканала ОНТ заведующий консульским отделом Посольства России в Демократической Республике Конго Олег Илышев.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что два вертолета, на одном из которых летели белорусы, были сбиты в районе Рутшуру. По неподтвержденной информации, они принимали участие в операции по поиску повстанцев.
 
Однако российский дипломат утверждает, что причиной крушения вертолетов могли стать неблагоприятные погодные условия. В это время были туман, дождь и сильный ветер.
 
Тем временем Министерство иностранных дел Беларуси продолжает пытаться получить информацию о происшествии из официальных источников в Конго. 
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