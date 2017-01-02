Белорусы, пострадавшие при падении вертолета в Конго, в больнице

На борту разбившегося в Конго вертолета Ми-24 находились трое белорусских граждан. Сейчас они находятся в госпитале города Гома, сообщил сегодня в эфире телеканала ОНТ заведующий консульским отделом Посольства России в Демократической Республике Конго Олег Илышев.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что два вертолета, на одном из которых летели белорусы, были сбиты в районе Рутшуру. По неподтвержденной информации, они принимали участие в операции по поиску повстанцев.

Однако российский дипломат утверждает, что причиной крушения вертолетов могли стать неблагоприятные погодные условия. В это время были туман, дождь и сильный ветер.

Тем временем Министерство иностранных дел Беларуси продолжает пытаться получить информацию о происшествии из официальных источников в Конго.