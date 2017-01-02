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01. 02. 2017

Директор Белсата прокомментировала расторжение договора с польским МИД

Директор «Белсата» Агнешка Ромашевская прокомментировала прекращение финансирования телеканала МИД Польши и расторжением договора. «Я уверена, что Белсат должен остаться на спутнике, и за это буду бороться», - заявила она.

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По словам Агнешки Ромашевской, «Белсат» действует на основании договора, заключенного между Министерством иностранных дел Польши и Польским телевидением в апреле 2003 года. К слову, с 2007 по 2015 году телеканалу выделили 157 млн злотых, что составляет почти 30% объема помощи всем белорусским проектам.
 
Директора «Белсата» отметила, что даже если договор будет расторгнут, до конца 2017 года все должно остаться как раньше. «В этом году МИД должен выполнить свои обязанности финансирования согласно договору», - цитирует ее «Еврорадио».
 
Пока неизвестно, что станет с «Белсатом» в следующем году. Агнешка Ромашевская заявила, что собирается бороться, чтобы он остался спутниковым телеканалом. Стоит отметить, что ранее были разговоры о частичном сокращении финансирования, а также о замене «Белсата» на польскоязычный канал Polonia.
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