Россия вводит пограничные зоны на границе с Беларусью

Россия вводит пограничный режим вдоль границы с Беларусью. В скором времени пересечь границу можно будет только в определенное время и в отведенных местах. Глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников приказал установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях на границе с Беларусью.

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В соответствии с приказом, региональные пограничники должны установить места и время въезда/прохода лиц и транспортных средств в пограничную зону, а также организовать установку предупреждающих знаков на въездах в нее. В пояснительной записке к документу отмечается, что он направлен на создание необходимых условий охраны госграницы РФ на российско-белорусском участке и проведение мероприятий по профилактике правонарушений.

До этого пограничных зон на границах Беларуси и России не было, и граждане могли пересечь рубеж без каких-либо ограничений. В Смоленской области пограничная зона отсутствовала, в Брянской области была лишь вдоль границы с Украиной, а в Псковской — вдоль границы с Латвией и Эстонией.

Приказ вступит в силу 7 февраля 2017 года.