Минское "Динамо" одержало 5-ю победу подряд в КХЛ, обыграв "Автомобилист"

Хоккеисты минского «Динамо» одержали пятую победу подряд в Континентальной хоккейной лиге. Сегодня, 1 февраля, «зубры» победили в Екатеринбурге местный клуб «Автомобилист» со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).

Счет был открыт лишь во второй тайме, когда на 24-й минуте игры Евгений Чесалин удачно сыграл в контратаке.Вскоре счет сравнял Аарон Палушай, а на 35-й минуте матча Александр Матерухин вывел команду вперед. В третьем периоде Александр Павлович забил шайбу в пустые ворота хозяев, а за 12 секунд до окончания матча отличился Михал Чайковски.

Победная серия минского «Динамо» началась 24 января, когда игроки команды победили у себя «Автомобилист» (5:4), а затем расправились с «Югрой» (4:1), «Барысом» (2:1) и «Йокеритом» (3:0). Послезавтра «зубрам» предстоит сыграть гостях у «Барыса».