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03. 02. 2017

Лукашенко: Беларуси одолжать можно, но уже нельзя

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Выступая 3 февраля перед представителями СМИ, президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, когда ожидать роста пенсий и заработной платы. По его словам, это произойдет тогда, "когда мы в реальном секторе экономики произведем больше, качественно и продадим по более высокой цене".

Также, по его словам, есть другой способ: «можно у кого-то одолжить, отобрать, взять, но это не наш путь». «Одолжать можно, но уже нельзя. Потому что у нас и так задолженность приличная, деньги надо возвращать», - отметил глава государства и подчеркнул, что не стоит надеяться на то, что Беларусь будет заимствовать и за счет этого будет повышать зарплаты и пенсии – этого не будет.
 
Александр Лукашенко еще раз отметил, что зарплаты и пенсии будут повышаться за счет эффективной работы экономики. «Больше произведем, продадим, получим валюту. Примерно 50 процентов, 40 процентов точно, произведенного мы продаем за границу». И за то, что мы получим, по его словам, надо купить энергоносители, материалы, то чего у нас не хватает». «Если мы это не купим, то завтра зарплаты не будет, потому что не из чего будем производить», - заключил он.
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