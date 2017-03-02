Лента RSS
Подписаться на ленту
03 февраля 2017, пятница, 11:38
-3°C
Завтра -3°C
-3°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,09
03. 02. 2017

Лукашенко: 500 долларов - минимум для жизни в Беларуси

На «Большом разговоре с президентом» Александр Лукашенко подчеркнул, что в 2017 году «кровь из носа» нужно достичь 500 долларов средней зарплаты по стране. При этом необходимо, чтобы производительность труда была не ниже заработной платы работников.

смотрите также Лукашенко – бизнесменам: в гробу карманов нет, всё на тот свет на заберешь
«Последний год был непростым, но производительность труда была железно выше, чем динамика зарплаты», - отметил Александр Лукашенко. 
 
По его словам, 500 долларов средней зарплаты – это то, что государство должно помочь заработать человеку, «чтобы он мог мало-мальски жить в той системе, которую мы создали». «Все остальное — не запрещается: 1000 долларов, 2000, кто сколько заработает».
 
Глава государства обратил внимание, что в декабре 2016 года средняя зарплата белорусов уже составила 412 долларов, «осталось совсем немного».
 
«Я не хочу никаких экономических теорий произносить, я хочу только один вопрос задать. Почему многие могут раскатывать на лимузинах, отдыхать по полгода, выводить в оффшоры, а другие перебиваются с воды на хлеб? Мы можем отдыхать и разъезжать только потому, что на нас работают люди. Так давайте им дадим хотя бы по 500», - заявил он.
Это Интересно
Вопрос специалисту
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.