Лукашенко: 500 долларов - минимум для жизни в Беларуси

На «Большом разговоре с президентом» Александр Лукашенко подчеркнул, что в 2017 году «кровь из носа» нужно достичь 500 долларов средней зарплаты по стране. При этом необходимо, чтобы производительность труда была не ниже заработной платы работников.

«Последний год был непростым, но производительность труда была железно выше, чем динамика зарплаты», - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, 500 долларов средней зарплаты – это то, что государство должно помочь заработать человеку, «чтобы он мог мало-мальски жить в той системе, которую мы создали». «Все остальное — не запрещается: 1000 долларов, 2000, кто сколько заработает».

Глава государства обратил внимание, что в декабре 2016 года средняя зарплата белорусов уже составила 412 долларов, «осталось совсем немного».

«Я не хочу никаких экономических теорий произносить, я хочу только один вопрос задать. Почему многие могут раскатывать на лимузинах, отдыхать по полгода, выводить в оффшоры, а другие перебиваются с воды на хлеб? Мы можем отдыхать и разъезжать только потому, что на нас работают люди. Так давайте им дадим хотя бы по 500», - заявил он.