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03. 02. 2017

Беларусбанк начал выдавать льготные кредиты на жилье под 11,5%

«Беларусбанк» начал выдавать гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, льготные кредиты на строительство жилья под 11,5% годовых. Срок пользования кредитом составит до пятнадцати лет. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщили в пресс-службе банка.

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Максимальная сумма кредита - 75% стоимости строительства для рядовых льготников или 95% - для многодетных семей. Процентная ставка за пользование кредитом - 11,5% годовых. Это ставка, установленная банком для кредитов на жилье, минус 50% ставки рефинансирования Нацбанка.
 
В Беларусбанке уточнили, что льготные кредиты предоставляются на строительство жилья в порядке долевого участия, в составе организации застройщиков и на индивидуальное жилищное строительство. В первую очередь их могут получить ветераны боевых действий на территории других государств.
 
Чтобы получить кредит, нужно обратиться в учреждение банка по месту постановки на учет нуждающихся.
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