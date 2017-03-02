Беларусбанк начал выдавать льготные кредиты на жилье под 11,5%

«Беларусбанк» начал выдавать гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, льготные кредиты на строительство жилья под 11,5% годовых. Срок пользования кредитом составит до пятнадцати лет. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщили в пресс-службе банка.

смотрите также Льготные кредиты на жилье Белагропромбанка разобрали за два дня

Максимальная сумма кредита - 75% стоимости строительства для рядовых льготников или 95% - для многодетных семей. Процентная ставка за пользование кредитом - 11,5% годовых. Это ставка, установленная банком для кредитов на жилье, минус 50% ставки рефинансирования Нацбанка.

В Беларусбанке уточнили, что льготные кредиты предоставляются на строительство жилья в порядке долевого участия, в составе организации застройщиков и на индивидуальное жилищное строительство. В первую очередь их могут получить ветераны боевых действий на территории других государств.

Чтобы получить кредит, нужно обратиться в учреждение банка по месту постановки на учет нуждающихся.