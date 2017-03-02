Лукашенко готов отменить «декрет о тунеядстве», но надо подождать

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов отменить «декрет о тунеядстве», если власть и народ придут к единому мнению, что он не нужен. Только глава государства попросил подождать два-три года, чтобы понаблюдать, что из этого выйдет.

«Я слышу обсуждение в обществе этого вопроса... Этим документом возмутилась небольшая часть, несколько тысяч человек, но очень активных», - отметил он.

«А теперь посмотрите, кто у нас в основном записал себя в эту категорию? Чьи жены, что за люди. И почему некоторые отреагировали очень остро? Потому в советское время тунеядец был бездельником, который ведет асоциальный образ жизни. И некоторые перенесли этот образ на себя», - сказал Лукашенко.

Однако, по его словам, есть люди, которые с утра до ночи работают, особенно в сельской местности, получая каких-то 400 рублей, а некоторые лоботрясы не работают и живут неплохо.

Также Александр Лукашенко отметил, что граждане должны участвовать в финансировании государственных расходов - образование, оборона, безопасность, льготы для детей. «Поэтому я должен платить налог, а ты не участвуешь?»

«Давайте договоримся, этот декрет работает года два-три. Если мы с вами придем к непреклонному выводу, что это анахронизм, мы его отменим. А может, он еще много полезного принесет в нашу жизнь», - предположил президент.