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03. 02. 2017

Лукашенко готов отменить «декрет о тунеядстве», но надо подождать

Источник фото: Telegraf.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов отменить «декрет о тунеядстве», если власть и народ придут к единому мнению, что он не нужен. Только глава государства попросил подождать два-три года, чтобы понаблюдать, что из этого выйдет.

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«Я слышу обсуждение в обществе этого вопроса... Этим документом возмутилась небольшая часть, несколько тысяч человек, но очень активных», - отметил он.
 
«А теперь посмотрите, кто у нас в основном записал себя в эту категорию? Чьи жены, что за люди. И почему некоторые отреагировали очень остро? Потому в советское время тунеядец был бездельником, который ведет асоциальный образ жизни. И некоторые перенесли этот образ на себя», - сказал Лукашенко.
 
Однако, по его словам, есть люди, которые с утра до ночи работают, особенно в сельской местности, получая каких-то 400 рублей, а некоторые лоботрясы не работают и живут неплохо. 
 
Также Александр Лукашенко отметил, что граждане должны участвовать в финансировании государственных расходов - образование, оборона, безопасность, льготы для детей. «Поэтому я должен платить налог, а ты не участвуешь?»
 
«Давайте договоримся, этот декрет работает года два-три. Если мы с вами придем к непреклонному выводу, что это анахронизм, мы его отменим. А может, он еще много полезного принесет в нашу жизнь», - предположил президент.
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