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03. 02. 2017

В Минске Porsche Cayenne насмерть сбил женщину на переходе

Источник фото: ГАИ Минска

В пятницу утром в районе перекрестка улиц Заборского и Богдановича в Минске произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель автомобиля Porsche Cayenne насмерть сбил 52-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По информации ГАИ Центрального района столицы, 38-летний мужчина на Porsche Cayenne со Сторожевской в сторону улицы Богдановича. Возле Суворовского училища он наехал на женщину, которая шла по пешеходному переходу. Это произошло около 7:50.
 
Женщина получила серьезные травмы и скончалась на месте. Сотрудники ГАИ расследуют обстоятельства происшествия.
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