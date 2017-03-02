В Речице спасатели сняли со льдины женщину без сознания

В одиннадцатом часу вечера 2 февраля в Речице работники МЧС сняли со льдины молодую женщину, которая зачем-то вышла на лед Днепра и не смогла вернуться на берег. Ее обнаружили на краю полыньи без сознания.

Около 22:30 один из прохожих позвонил в МЧС и сообщил, что на поверхности льда на Днепре лежит человек. Группа спасателей отправилась к месту, на которое он указал. Оказалось, что на льдине в 10 метрах от берега лежала женщина без сознания.

Ее доставили на берег и передали медикам скорой помощи, которые сразу же отправились в больницу. Зачем женщина пошла на лед, пока неизвестно.