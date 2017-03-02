Лукашенко рассказал, как образовался долг за российский газ в $550 млн

В ходе сегодняшней встречи с представителями общественности и СМИ Александр Лукашенко рассказал, что произошло с нефтегазовой проблемой и как обострились взаимоотношения с Российской Федерацией. По словам главы государства, тема острая, с одной стороны, он не должен обсуждать тему отношений с соседями, а с другой, ситуация дошла до такой степени, что нельзя скрывать, надо рассказать обо всем людям.

Александр Лукашенко отметил, что Россия и раньше хваталась то за газовую трубу, то за нефтяную, что «происходит и сегодня, это уже привычка такая». «Хоть после всяких таких конфликтов говорят «мы погорячились», но зачем хватать за живое, зачем нас брать за горло? Нам будет очень трудно, но свобода и независимость – рентабельно и это не оценивается никакими деньгами и числами. Мы все равно найдем выход, этого в России, к сожалению, не понимают и думают, что мы никуда не денемся».

Президент рассказал, как развивался конфликт со стоимостью на энергоносители, и каким образом у Беларуси скопился долг за газ. «Мы работали по формуле равнодоходных цен. На международных рынках газ не котируется, он привязан к нефти, а она котируется». Когда нефть была 120 долларов, все было хорошо, мы платили дикие деньги за нефть, соответственно, газ был привязан к нефти и мы платили эту цену за газ.

«Нефть упала до 40 долларов (сейчас 51), упала цена и на природный газ, - продолжил он. - Раньше мы платили 132 доллара за тысячу кубометров природного газа, сейчас выходит 83 доллара. Так в России спохватились: «это невозможно, платите как платили, это и так самая низкая цена».

«До 1 января 2016 года мы не договорились, и тогда правительство решило: мы платим России не 132 доллара как надо, мы будем платить 107 долларов, а должны были платить 83. А потом они посчитали, что мы недоплатили 550 млн долларов за природный газ. И все зашло в тупик», - заключил белорусский лидер.