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03. 02. 2017

Лукашенко: РФ решила создать погранзоны на границе раньше, чем мы ввели безвиз

Александр Лукашенко прокомментировал решение России о введении пограничных зон на границе с Беларусь. Президент подчеркнул, что у нас нет визовой договоренности, единой визы, и мы имеем право принимать того, кого считаем нужным, в нашу страну. И россияне поступают аналогичным образом, причем «кого они только не принимают, даже террористов».

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«Почему кого-то настораживает, что отменили визы для граждан каких-то стран? Ну, не хотим мы, чтобы у нас спрашивали разрешение приезжать, визу получать, платить деньги. Беларусь от этого получит больше: они заплатят деньги, пойдут в кафе, завяжутся какие-то отношения. Мы устанавливаем контакты», - отметил глава государства.
 
По словам Александра Лукашенко, главное, что Беларусь разрешила людям приехать через аэропорт в Минске. «И какая это угроза национальной безопасности Россия? Все осталось как раньше. Ты приезжаешь, тебя досмотрят, установят личность. Беларусь ведет учет невзъездных, сверятся с этим списком, в котором полтора миллиона граждан».
 
«Мы  имеет право принять это решение, мы суверенная независимая страна. Более того, мы согласовали это с Россией. Сегодня они начинают нас упрекать, мол, эта пограничная зона в ответ на то, что Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде через Национальный аэропорт Минск. Только этот приказ об установлении пограничной зоны они приняли на месяц раньше, чем мы ввели безвиз», - заявил он.
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