Гидромет: на следующей неделе арктический антициклон принесет сильные морозы

На предстоящих выходных в Беларуси ожидается снег и небольшой мороз, но на следующей неделе столбик термометра еще больше опустится вниз. Об этом сегодня сообщил главный синоптик страны Дмитрий Рябов.

В субботу, 4 февраля, по юго-востоку пройдет снег, ночью по Гомельской области ожидается сильный снег. Местами на дорогах сохранится гололедица, ветер северо-восточного направления 2-7 метров в секунду. Ночью будет 3-8 градусов мороза, по северу до минус 11, а днем температура воздуха составит 1-7 градусов со знаком минус. В Минске завтра будет без существенных осадков, ночью минус 4-6 градусов, днем – минус 2-4.

В воскресенье, 5 февраля, ночью по юго-западу, днем преимущественно по южной половине Беларуси пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Температура ночью минус 3-10 градусов, при прояснениях мороз усилится до 13 градусов, днем будет минус 1-8 градусов.

А на следующей неделе в Беларуси прогнозируется очередной период морозной погоды. «Вторжение арктического антициклона на север Европейской части России станет причиной похолодания», - отметил Дмитрий Рябов. Если осадки и будут, то небольшими.

«В условиях низкой температуры и повышенной влажности велика вероятность появления интересных оптических явлений типа гало, ложных солнц, пурпурных закатов и световых столбов», - добавил синоптик.

К середине недели ночные морозы усилятся: до минус 15-20 градусов, при прояснениях до минус 24 градусов, по северу – до минус 25-28 градусов. Днем будет минус 13-18 градусов, в юго-западной части до минус 8-12.