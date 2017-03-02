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03. 02. 2017

В Логойске 700 домов остались без холодной воды из-за прорыва трубы

В Логойске около 700 домов оставались полдня без холодной воды из-за прорыва трубопровода. Он случился на улице Победы около 9 часов утра 2 февраля, сообщили в Минском областном управлении МЧС.

В результате аварии холодное водоснабжение было отключено в 658 частных домах и 48 многоквартирных. Для горожан и организаций организовали подвоз воды. К часу дня подачу воды восстановили.
 
Похожая авария произошла в Логойске 29 января. Из-за прорыва трубопровода по переулку Победы холодная вода перестала поступать в те же 48 многоквартирных и 658 частных жилых домов.
  • Регионы:
  • Минск
  • Предприятия и ведомства:
  • МЧС
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